‘Insieme per Caso’ sul palco

Continua il connubio tra la Compagnia teatrale degli Insieme per Caso (IXC) e la solidarietà, con lo spettacolo di stasera, alle 21, al teatro De Micheli di Copparo. Il ricavato ai vigili del fuoco volontari con sede nella cittadina. Ritornano gli Insieme x Caso col nuovo spettacolo ‘Ac Fata Bugà’, scritto e diretto da Franca Facchini, patrocinio del Comune. Grandi numeri per il gruppo in 18 anni di attività con all’attivo 16 spettacoli. La prima uscita è dedicata ai vigili del fuoco volontari. "Sono i nostri angeli custodi – dice Facchini– ed è un onore donare il nostro contributo, insieme ai nostri spettatori che da tanti anni ci seguono con affetto e stima". ‘Ac Fata Bugà’, è una commedia brillante in due atti, narra di un tuffo nel passato, per assaporare tradizioni e valori, cercando di riportare in un mondo moderno dove tanto è andato perso. Info e biglietti www.teatrodemicheli.it.