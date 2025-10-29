Ma che senso ha uno sport così?
Ma che senso ha uno sport così?
Ferrara
Cronaca"Insieme per 'salvare' gli orionini. Non devono lasciare la cittadina"
29 ott 2025
29 ott 2025
MARIO BOVENZI
Cronaca
"Insieme per 'salvare' gli orionini. Non devono lasciare la cittadina"

Copparo, dopo l'intervento del sindaco Fabrizio Pagnoni scendono in campo anche gli imprenditori . Appello di Cirelli, segretario provinciale Confartigianato: "Lavoriamo tutti affinché Don Orione rimanga".

Copparo, dopo l’intervento del sindaco Fabrizio Pagnoni scendono in campo anche gli imprenditori . Appello di Cirelli, segretario provinciale Confartigianato: "Lavoriamo tutti affinché Don Orione rimanga".

Copparo, dopo l’intervento del sindaco Fabrizio Pagnoni scendono in campo anche gli imprenditori . Appello di Cirelli, segretario provinciale Confartigianato: "Lavoriamo tutti affinché Don Orione rimanga".

Il sindaco chiama, il mondo delle imprese risponde. Al centro il tentativo di ’salvare’ gli orionini e impedire che dopo 75 anni di presenza a Copparo vengano spostati dalla cittadina.

"Nel condividere la riflessione del sindaco, la sua gratitudine verso don Daniele per i suoi 20 anni di sacerdozio – così interviene sui Social Paolo Cirelli, segretario provinciale Confartigianato – faccio mie le esortazioni affinché la Piccola Opera della Divina Provvidenza di San Luigi Orione non si allontani dal nostro territorio ancora largamente bisognoso del messaggio e del carisma di Don Orione. Impegniamoci tutti per continuare a credere che la comunità copparese riesce ad essere unita e coesa nei momenti delicati della propria storia e del proprio destino. Questo è senz’altro uno di quelli. Lavoriamo nel rispetto dei ruoli di tutti affinché Don Orione rimanga a Copparo".

Il sindaco Fabrizio Pagnoni era intervenuto sulla questione nei giorni scorsi, durante la festa per i vent’anni di ordinazione sacerdotale di don Daniele. "Non siamo pronti a rinunciare alla sua presenza fra noi – le sue parole – come del resto a quella degli Orionini, che da 75 anni ci accompagnano. Faremo quanto ci è possibile affinché la congregazione fondata da San Luigi Orione e don Daniele rimangano con noi. Sono parte della nostra storia e non vogliamo farne a meno".

"Mancano le vocazioni", questa la motivazione con la quale Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, ha annunciato l’addio degli Orionini alla comunità di Copparo. Lasceranno la cittadina tra un anno, a settembre del 2026.

