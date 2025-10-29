"Insieme per ’salvare’ gli orionini. Non devono lasciare la cittadina"

Il sindaco chiama, il mondo delle imprese risponde. Al centro il tentativo di ’salvare’ gli orionini e impedire che dopo 75 anni di presenza a Copparo vengano spostati dalla cittadina.

"Nel condividere la riflessione del sindaco, la sua gratitudine verso don Daniele per i suoi 20 anni di sacerdozio – così interviene sui Social Paolo Cirelli, segretario provinciale Confartigianato – faccio mie le esortazioni affinché la Piccola Opera della Divina Provvidenza di San Luigi Orione non si allontani dal nostro territorio ancora largamente bisognoso del messaggio e del carisma di Don Orione. Impegniamoci tutti per continuare a credere che la comunità copparese riesce ad essere unita e coesa nei momenti delicati della propria storia e del proprio destino. Questo è senz’altro uno di quelli. Lavoriamo nel rispetto dei ruoli di tutti affinché Don Orione rimanga a Copparo".

Il sindaco Fabrizio Pagnoni era intervenuto sulla questione nei giorni scorsi, durante la festa per i vent’anni di ordinazione sacerdotale di don Daniele. "Non siamo pronti a rinunciare alla sua presenza fra noi – le sue parole – come del resto a quella degli Orionini, che da 75 anni ci accompagnano. Faremo quanto ci è possibile affinché la congregazione fondata da San Luigi Orione e don Daniele rimangano con noi. Sono parte della nostra storia e non vogliamo farne a meno".

"Mancano le vocazioni", questa la motivazione con la quale Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, ha annunciato l’addio degli Orionini alla comunità di Copparo. Lasceranno la cittadina tra un anno, a settembre del 2026.