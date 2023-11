‘Insieme x caso’, sold out di solidarietà. Seimila euro per la lotta alle leucemie

Ancora due sere da sold out per la compagnia ‘Insieme X caso’ al teatro De Micheli di Copparo. Sold out anche nella solidarietà di cui la compagnia è genuina espressione, con seimila euro raccolti in sole due sere per la lotta contro le leucemie. In 18 anni di attività gli ‘Insieme x caso’ hanno messo in scena ben sedici spettacoli inediti, gli ultimi dieci a sostegno di Ail. Con grande ammirazione e gratitudine, il presidente Gianmarco Duo ha comunicato come in questo decennio siano stati donati ad Ail 24mila euro, somma che equivale a un assegno di ricerca fondamentale per potenziare e far progredire la speranza di guarigione per tutti gli ammalati ematologici. Lo spettacolo ‘Ac fata buga’, scritto e diretto da Franca Facchini, oltre al divertimento con applausi a scena aperta e grandi emozioni, ha visto la presenza dei medici e ricercatori del reparto di Ematologia diretto dal primario Antonio Cuneo.