Installate due nuove casette dell’acqua

Nei giorni scorsi sono state messe in funzione due nuove Casette dell’acqua a Terre del Reno, nei seguenti punti: piazza Pertini, località Sant’Agostino e piazza Matteuzzi, località Mirabello.

Le tessere per l’utilizzo del servizio sono disponibili al costo di 5 euro ciascuna, con 1 euro di credito pre-caricato. È possibile acquistarle presso la tabaccheria-edicola Bruschi di piazza Marconi a Sant’Agostino e presso l’Angolo del Pane, Petronelli e Falavena, in Corso Italia 436 a Mirabello. Le tessere possono essere ricaricate direttamente presso le casette, in alternativa l’acqua può essere prelevata anche senza tessera, inserendo le monete direttamente nella casetta. Il costo dell’acqua è di 0,05 euro al litro per l’acqua ambiente e per l’acqua fredda, mentre per l’acqua gasata il costo è di 0,10 al litro.