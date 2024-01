Installato il primo defibrillatore. Vigarano sarà "cardio protetta"

VIGARANO

E’ l’esordio del progetto "Vigarano cardio portetta". Il defibrillatore è stato installato in piazza della Repubblica e verrà attivato nei prossimi giorni. Ieri mattina a Vigarano Mainarda è stato fatto importante versa la realizzazione del progetto proposto dall’ assessore Francesca Lambertini e fortemente sostenuto da sindaco e giunta. "È un progetto al quale abbiamo iniziato a lavorare appena insediati – spiega la Lambertii - e al quale abbiamo dato il via appena ci è stato possibile". Il primo step è stata l’installazione di un nuovo e moderno defibrillatore che è stato posizionato in piazza a Vigarano Mainarda davanti al Bar Tiziana. Un punto centrale facilmente raggiungibile dalle varie attività presenti sul territorio, dalla parrocchia e dai tanti residenti. E’ un defibrillatore di ultima generazione semiautomatico con allarme e controllo a distanza. "Questo apparecchio sarà a disposizione della popolazione – spiega l’assessore - monitorato dalla nostra polizia locale e inserito nella l’App DAE RespondER che ha molteplici funzioni". L’Amministrazione comunale ha intenzione di rendere il territorio di Vigarano una ‘Zona cardioprotetta’ mettendo in atto diverse azioni. Dall’installazione di nuovi defibrillatori alla promozione e diffusione di formazione specifica relativa al primo soccorso. "Una persona preparata sulle tecniche di primo soccorso con i mezzi tecnologici a disposizione può essere determinante per salvare una vita – sottolinea la Lambertini -. Lavorare insieme, creare consapevolezza e formazione idonea è il filo conduttore che ci sta guidando". "Noi ci crediamo e andiamo avanti promuovendo e sostenendo anche le attività delle associazioni e dei volontari che sono i primi che spesso intervengono – sottolinea il vicesindaco Mauro Zanella". Un passo importante: "C’è rande soddisfazione nel vedere la realizzazione di un progetto importante per i cittadini – sottolinea il sindaco Davide Bergamini - che rende il nostro territorio più sicuro e pronto in caso di emergenza cardiaca e che può rivelarsi fondamentale per salvare la vita ad una persona".

Claudia Fortini