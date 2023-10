Installato un sensore per monitorare le temperature nelle scuole

Un nuovo sistema di monitoraggio delle temperature è stato installato negli edifici scolastici di Lagosanto. Un intervento importante, quello annunciato dal sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, che andrà risolvere una criticità emersa nel recente passato. "Negli ultimi anni, uno dei problemi ricorrenti che abbiamo dovuto affrontare annualmente è stato il costante sbalzo delle temperature nei nostri edifici scolastici, soprattutto quelli collegati alla centrale a cippato – spiega il primo cittadino –. Purtroppo, fino a oggi mancava un sistema efficiente per il monitoraggio delle temperature e il rilevamento tempestivo di eventuali criticità o guasti nell’impianto. In alcuni casi estremi, questa situazione ha persino causato la sospensione delle attività didattiche. Ora, grazie agli sforzi concreti compiuti negli ultimi anni, tra cui l’espansione della rete di connettività in tutti gli edifici scolastice l’implementazione della tecnologia wi-fi per l’accesso remoto, possiamo affrontare queste problematiche in modo più efficace. Questo, grazie all’installazione di sensori nelle aule di tutte le nostre scuole".

I sensori sono in grado di segnalare automaticamente temperature prossime alla soglia minima consentita, inviando avvisi direttamente alle applicazioni installate sui dispositivi dell’amministrazione. Inoltre, mantengono un registro storico mensile e giornaliero delle temperature, consentendo di ottimizzare le condizioni ambientali durante la stagione più fredda, di garantire temperature adeguate in tutti gli edifici scolastici e di prevenire inutili sbalzi termici. "Questa innovazione – sottolinea Bertarelli – contribuirà notevolmente a migliorare il controllo dei costi di gestione dell’impianto a cippato, che finora è stato poco produttivo".