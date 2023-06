Installatori e riparatori di impianti industriali

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca lavoratori o lavoratrici appartenenti alla categoria protetta e non disabile, con una figura specifica a tempo indeterminato. Nello specifico installatori e riparatori (ambosesso) d’impianti elettrici industriali. L’operatore sarà addetto alla manutenzione infrastrutturale ferroviaria per impianti di segnalamento, dovrà lavorare in squadra nelle attività di manutenzione e riparazione di impianti e strutture con compiti specifici e plurifunzionali. Il lavoratore dovrà essere in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative. È indispensabile un diploma di maturità come perito elettrotecnico, essere in possesso di una patente B, oltre avere conoscenze informatiche quali di internet, posta elettronica, programmi di gestione della manutenzione. L’orario di lavoro è full time dalle 8 alle 16, mentre l’inquadramento contrattuale previsto per chi verrà assunto e a tempo indeterminato. Il luogo di lavoro sarà nel Comune di Ferrara.