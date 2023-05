Insulti a Baraldi, un rinvio a giudizio

Un patteggiamento, un rinvio a giudizio e sette remissioni di querela per avvenuto risarcimento. Si è concluso così il processo che vede persona offesa la consigliera comunale del Pd Ilaria Baraldi (difesa dall’avvocato Luca Morassutto). L’episodio al centro del procedimento nasce dalla boutade con la quale l’esponente dem, nel 2016, aveva commentato sui social lo schieramento di forze dell’ordine in zona stadio durante una partita. "A me impressiona e spaventa molto di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in bicicletta. Lo penso. L’ho detto" scrisse Baraldi. Seguirono una serie di insulti, finiti al centro di numerose querele e di un procedimento penale.

Un imputato ha patteggiato una pena di quattro mesi e venti giorni, mentre un altro è stato rinviato a giudizio. Per i restanti, come anticipato, c’è stata remissione di querela a seguito di risarcimento. Rimane pendente la posizione dell’ex parlamentare leghista e sindacalista di polizia Gianni Tonelli, la cui posizione era stata stralciata in quanto oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere al parlamento. Essendo però nel frattempo state sciolte le camere e non essendo stata riconosciuta la scriminante politica, ora il legale di Baraldi dovrà chiedere l’invio degli altti al Senato, ramo competente per situazioni di questo tipo.