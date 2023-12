Insulti a Zappaterra, chiesta l’assoluzione

La procura ha chiesto l’assoluzione per il vicesindaco Nicola Lodi, finito a processo per diffamazione ai danni della consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra. Il processo si è avviato ieri alle battute conclusive con la requisitoria del pubblico ministero. Al centro della discussione, una frase pronunciata dal numero due della giunta nel corso di una diretta social. Era il dicembre del 2020. Lodi parlò di "una consigliera regionale tuttora in Consiglio, condannata per danno erariale e tanto altro". È proprio quel "tanto altro" che ha innescato l’azione legale di Zappaterra. Al termine della fase dibattimentale, il processo sta arrivando alla fase decisiva. Ieri, come anticipato, la procura ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. Nella prossima udienza, fissata per il 4 marzo, la parola passerà alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Federico Orlandini, e alla difesa di Lodi, sostenuta dall’avvocato Carlo Bergamasco. Al termine il giudice emetterà la sentenza.