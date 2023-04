"Insulti al sindaco perché senza cravatta? L’ennesimo segno dell’inciviltà dei social"

"Il sindaco Fabbri per quanto mi riguarda poteva accogliere Mattarella anche in canottiera. Un sindaco si presenta al Capo dello Stato per quello che fa, non per la cravatta che indossa". Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet non ha dubbi sul caso di body shaming denunciato dal sindaco Alan Fabbri sul suo profilo Facebook. L’ondata di commenti polemici, alcuni dei quali offesivi, arriva a margine della visita del presidente Sergio Mattarella a Ferrara in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico di Unife. La critica principale mossa a Fabbri? La mancanza della cravatta (oltre ad altre considerazioni poco commendevoli sulla sua presenza fisica).

Crepet, il sindaco doveva mettersi la cravatta, ricevendo Mattarella?

"Lei gioca in casa con me. Io non metto la cravatta da anni, eppure la apprezzo come accessorio. Il sindaco, che peraltro ha fatto dell’anticonformismo un suo modus vivendi, ha scelto liberamente di non mettersi la cravatta. Manco io quando sono andato a colloquio con i presidenti della Repubblica che ho conosciuto l’ho mai indossata. E allora? Dove sta il problema?".

Sui social si è scatenata un’aspra discussione.

"Non mi meraviglia. I social sono fatti per veicolare gli orrori, l’odio. Sono concepiti apposta per escludere l’intelligenza umana. Nel complesso, un’accozzaglia di cattiverie. Tant’è che ciò che è emerso dai social sono le polemiche di quella ragazza che ha pronunciato un discorso dai contenuti opinabili (francamente ne ho piene le tasche di sentire ragazzi che si lamentano, lo spirito di sacrificio è parte integrante dello studio e del percorso accademico) e le polemiche sulla cravatta del sindaco Fabbri. Aggiungo un altro elemento sull’abbigliamento. Dietro la cravatta ci deve essere qualcosa, sennò si trasforma in un ammennicolo che stringe il nulla. Meglio senza cravatta ma con qualcosa da dire piuttosto che con nulla da dire ma incravattato".

C’è chi sostiene che l’assenza della cravatta da parte di Fabbri sia stata una sorta di mancanza di rispetto verso la più alta carica dello Stato

"Questa è un’assoluta cretinata. Poteva andarci anche in canottiera. Un sindaco è quello che fa, non quello che appare. Un amministratore ha l’unico dovere di fare le cose in nome del bene della comunità che rappresenta. Questi attacchi avvenuti su web rappresentano un episodio di bullismo mediatico. Sono personalmente solidale col sindaco Fabbri".

C’è addirittura chi è arrivato alle critiche sulla forma fisica.

"Un altro segnale di inciviltà. Ma cosa significa? Un sindaco magro amministra meglio di uno grasso? O, ancor peggio, la forma fisica rappresenta un discrimine per scegliere se un amministratore è valido o meno? Mi sembrano tutte considerazioni che non hanno ne capo ne coda, fatte da gente incivile che hanno perso il lume della ragione. Criticare un sindaco per come si veste mi pare una cosa al di là del bene e del male".

Federico Di Bisceglie