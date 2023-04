Insulti al vicesindaco Multa da 500 euro per tre imputati

"Bullo", "sorcio parassita", "falso invalido". Sono solo alcune delle espressioni rivolte al vicesindaco Nicola Lodi attraverso commenti su Facebook. Parole che sono state ritenute diffamatorie dal numero due della giunta e che sono costate una multa da 500 euro alle persone che le hanno scritte. Sono in tutto tre le persone che, nei giorni scorsi, sono state raggiunte da un decreto penale di condanna. Tutte avevano offeso il vicesindaco commentando notizie di quotidiani online relative all’amministratore o post di politici locali. I fatti, finiti al centro di una querela sporta dallo stesso Lodi, risalgono all’agosto del 2020. Come anticipato, il gip Danilo Russo ha emesso un decreto penale di condanna a 500 euro di multa per ciascuno dei tre imputati. "Diffamare il vicesindaco è doppiamente dannoso: innanzitutto perché costa qualcosa, secondo perché non fanno altro che caricarmi e lavorare sempre più duramente per i cittadini che ci hanno votato e ci ringraziano per realizzare cantieri ed interventi richiesti vanamente per anni" è il commento scritto da Lodi sulla propria pagina Facebook una volta appreso dei decreti.