Insulti e botte alla barista. Stalking, coppia nei guai

Insulti, minacce di morte, percosse e disturbo continuo alla titolare di un locale che confina con la loro abitazione. Un comportamento che ha trasformato in un incubo la vita della barista e che, alla fine, è costato caro ai due presunti stalker, una coppia di 35 anni lei e 32 lui. Per entrambi è infatti scattata la misura dell’obbligo di firma. Quello che può essere definito come uno ‘stalking di vicinato’ prende le mosse nel novembre del 2022 per poi proseguire, in un crescendo di episodi sempre più inquietanti, fino all’inizio di quest’anno. Da una parte c’è la coppia finita sotto inchiesta. Dall’altra la proprietaria di un bar alla periferia nord della città. I comportamenti denunciati sono i più svariati. Si va dalle percosse alle minacce di morte fino ad atteggiamenti di disturbo sia dell’attività che dei clienti (veicoli parcheggiati davanti al magazzino del bar per impedirne l’accesso, la sosta vicino al locale col motore accesso per infastidire i clienti con i gas di scarico e le chiamate pretestuose alle forze dell’ordine). A corredo, una lunga serie di insulti, anche a sfondo sessuale. Sono oltre venti gli episodi finiti al vaglio della procura. Si parte, come accennato, nel novembre de 2022 con il furgone del 32enne lasciato in moto davanti al bar. Alla richiesta di spegnere il motore per non ‘affumicare’ gli avventori, la barista si vede rispondere a suon di insulti. Scena simile verso la fine dell’anno, con il veicolo che blocca l’ingresso del magazzino e la 35enne che minaccia l’esercente e il figlio, in quel momento al suo fianco, con parole pesanti ("Stai attenta che spezzo le gambe a tuo figlio"). Gli insulti proseguono e arrivano a colpire anche clienti del bar e familiari della titolare, con ulteriori minacce di morte e di "spezzare le gambe". In un’occasione tali comportamenti avrebbero anche ingenerato nella figlio della malcapitata un attacco di panico.

Non sono poi mancati i danneggiamenti, come quello accaduto nell’aprile dell’anno scorso. In quell’occasione la donna avrebbe tamponato deliberatamente con il proprio furgone la macchina della barista. Non solo. Nel febbraio di quest’anno, durante una festa all’interno del bar, l’indagata si sarebbe presentata sibilando minacce e danneggiando con un bastone i bidoni dell’immondizia, le siepi e i cavi dell’illuminazione, costringendo l’esercente a rintanarsi in cucina per una ventina di minuti. Più di una le chiamate a carabinieri e polizia locale, con segnalazioni di musica ad alto volume e schiamazzi, poi rivelatesi false. Alle vessazioni finora elencate in un paio di occasioni si sarebbero aggiunte anche le percosse. Nel luglio del 2023, la 35enne avrebbe minacciato l’imprenditrice ("Non ti faccio uscire viva") per poi schiaffeggiare e insultare un suo dipendente. A inizio gennaio, infine, sempre l’indagata avrebbe sputato in faccia alla malcapitata che chiedeva per l’ennesima volta di spostare l’auto dal magazzino per poi colpirla con calci e pugni (sette giorni di prognosi) e danneggiarle la macchina. Una lunga serie di vessazioni finita ben presto al centro di un fascicolo per stalking e lesioni, giunto nei giorni scorsi al suo primo punto di svolta.

f. m.