Insulti e lesioni alla ex: 33enne in arresto

Erano gli ultimi mesi del 2021 e sono continuati nel 2022 gli insulti, le minacce e le percosse da parte di un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, nei confronti di quella che era la sua compagna, che trovò il coraggio di denunciare quanto stava accadendo ai carabinieri della stazione di Poggio Renatico. Alla base degli atteggiamenti aggressivi dell’uomo, la gelosia e la convinzione immotivata di tradimenti. Maltrattamenti, insulti, umiliazioni e percosse che avvenivano sempre all’interno delle mura domestiche e per i quali la vittima aveva richiesto in due circostanze l’intervento dei Carabinieri. I militari della Stazione di Poggio Renatico avviarono subito le indagini, trovando numerosi riscontri ai dettagliati e drammatici racconti della donna. L’uomo nel dicembre dello scorso anno è stato condannato a tre anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dei reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, questi ultimi proseguiti anche dopo l’interruzione della relazione sentimentale. Ricevuta la sentenza, divenuta definitiva, e il provvedimento che disponeva la carcerazione dell’uomo da parte della Procura, i carabinieri si sono messi alla ricerca del 33enne e, individuato, lo hanno arrestato.