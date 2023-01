Insulti e minacce a Baraldi (Pd), il caso approda davanti al giudice

Si dividono le strade dei sette imputati accusati (a vario titolo) di diffamazione, istigazione a delinquere e minacce nei confronti della consigliera comunale del Pd Ilaria Baraldi. Sotto inchiesta sono finiti Salvatore Barca, Luca Luporini, Gaetano Briolotta, Francesco Porrino, Marco Berverini, Rosario Tassoni e Giuseppe Fontanella. L’episodio al centro del procedimento nasce dalla boutade con la quale l’esponente dem, nel 2016, aveva commentato lo schieramento di forze dell’ordine in zona stadio durante una partita. "A me impressiona e spaventa molto di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in bicicletta. Lo penso. L’ho detto" scrisse Baraldi. Nell’agosto 2020, l’allora deputato leghista ritornò su quelle parole sulla propria pagina Facebook istituzionale, deformandole e, secondo l’accusa, attribuendole "falsamente" alla consigliera. Al post di Tonelli seguirono numerosi insulti ("Sei una grandissima m. Fatti meno". "Finché avremo m. come questa nelle istituzioni cosa pretendiamo?". "Io ti romperei il c.". "Questi ragazzi devono essere manganellati". "Impiccati che è meglio" sono solo alcuni di essi). Baraldi, assistita dall’avvocato Luca Morassutto (foto), aveva sporto querela. Il caso è approdato ieri in udienza preliminare davanti al gup Carlo Negri. Ognuno degli imputati ha avanzato le proprie istanze.

In particolare, Luporini e Fontanella hanno manifestato atteggiamenti di resipiscenza. Il pm ha quindi modificato il capo di imputazione eliminando il concorso e, per il solo Fontanella, cambiando l’accusa da istigazione a delinquere a minacce. A seguito del risarcimento del danno, per i due imputati c’è stata remissione di querela. Barca ha invece deciso di discutere chiedendo il riconoscimento della tenuità del fatto, istanza alla quale, alla luce della riforma Cartabia, il pm si è detto favorevole previo risarcimento. Tassoni non è stato rintracciato e sono state quindi disposte nuove notifiche. Berverini ha chiesto l’abbreviato, mentre Briolotta (all’epoca agente di polizia) e Porrino hanno hanno fatto istanza di patteggiamento. Nell’inchiesta era coinvolto anche l’ex parlamentare leghista e sindacalista di polizia Gianni Tonelli, la cui posizione è però stata stralciata in quanto oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere. "I social media – ha commentato l’avvocato Morassutto – danno l’idea che una tastiera, un monitor e una distanza fisica rispetto alla persona che si colpisce producano una sorta di impunità, non considerando invece quanto dolore e paura possano arrecare. Vi è pertanto il dovere non solo di condannare simili comportamenti, ma di insistere in tutte le sedi deputate per ottenere un risarcimento che, allo stato attuale, è uno degli strumenti migliori per far capire alle persone che le parole sono pietre".