Integrarsi attraverso la lingua. Ecco le lezioni di italiano gratuite

"L’integrazione fra le persone passa anche attraverso la comprensione e per questo, in totale autonomia, abbiamo voluto creare questi incontri per consentire a coloro che vivono nelle nostre comunità la possibilità di apprendere le basi della lingua italiana". Lo afferma Lucia Frigatti vice presidente dell’associazione di volontariato "Il Mantello", con sede a Pomposa di Codigoro (la prima a dx nella foto, al termine del primo incontro con le partecipanti, alcune volontarie e le due insegnanti). Ieri mattina, presso il centro parrocchiale del Rosario, l’insegnante delle elementari Maria Sole e la sorella, studente di lingue presso l’Università di Trento, Parisina Castagnoli, in una perfetta simbiosi, poichè le mamme e giovani parlano solo inglese, hanno tenuto la prima lezione. Le due ragazze hanno spiegato come e quali cose devono apprendere quando fanno la spesa al supermercato, i nomi e le caratteristiche dei prodotti e cosa contengano, anche in base a scelte alimentari personali, ma anche le taglie che hanno gli abiti.. "Per oggi sono giunte quattro mamme ed un ragazzo - continua la vicepresidente - ma crediamo che piano piano aumentaranno i partecipanti, proprio per questa integrazione alla quale propendiamo, nell’ambito delle 68 famiglie, sia italiane che straniere, con grosso nucleo in maggior parte provenienti dalla Nigeria".

cla. casta.