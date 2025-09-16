Integrazione scolastica. Aumentano le ore, investiti 233mila euro

Suona la prima campanella del nuovo anno scolastico. E c’è un’attenzione particolare, che l’amministrazione comunale conferma, per gli studenti dalle diverse abilità, per superare, con l’aiuto di di perdonale qualificato che si affianca alla scuola, quello che altrimenti potrebbe essere una difficoltà. Cresce sul territorio dell’Alto Ferrarese la richiesta di ore a supporto, ed i comuni che rientrano nell’appalto di servizi a livello di distretto, si organizzano per cercare di rispondere alle esigenze. Bondeno, nella riunione di giunta di giovedì scorso, ha approvato le linee di indirizzo che riguardano l’assegnazione di ore agli istituti scolastici del territorio. Sono state assegnate agli istituti scolastici 247 ore settimanali di integrazione scolastica. Per un investimento di circa 233 mila euro a carico del bilancio comunale per questo nuovo anno scolastico. Tutto questo all’interno dell’accordo, tra i comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Sono aumentati i casi degli alunni che hanno necessità specifiche ma sono aumentate anche le ore ore settimanali richieste dalle scuole rispetto alle precedenti annualità.

"Tutti gli anni viene svolto un lavoro di definizione delle esigenze, in concertazione e collaborazione con la scuola, il corpo docente, la cooperativa sociale incaricata delle attività – spiega l’assessore alla Scuola Francesca Aria Poltronieri – in modo da ampliare il più possibile le opportunità per sostenere attivamente i ragazzi che hanno bisogno di maggiori attenzioni nel loro percorso di studio e educativo".

cl.f.