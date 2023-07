Intelligenza artificiale, imprese protagoniste

Per l’anno accademico 202324 l’Università di Ferrara propone una nuova laurea magistrale in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data, attivata dai dipartimenti di ingegneria e di matematica e informatica di Unife.

Il corso è stato progettato consultando un ampio ventaglio di aziende sia del territorio sia di rilevanza internazionale, per rispondere alle esigenze concrete del mondo del lavoro. Il percorso interdisciplinare, prevede oltre alle lezioni e alle attività di laboratorio, project work per la realizzazione di progetti pratici in cui applicare anche le tecniche di machine e deep learning, analisi dei dati, ottimizzazione, computer vision e natural language processing. Questa nuova laurea permette anche a studentesse e studenti di poter svolgere tirocini e tesi in prestigiosi enti internazionali di ricerca grazie agli accordi in essere tra Unife e l’Institute for Human & Machine Cognition - Ihmc (Pensacola, Florida Usa) e il National Institute of Informatics (Tokyo, Giappone). Un percorso magistrale strutturato per fornire competenze altamente ricercate dal mondodel lavoro sia a livello regionale (la ‘Data Valley’ emiliano-romagnola si caratterizza per le attività di elaborazione di grandi moli di dati), sia a livello nazionale ed internazionale. Il corso è ad accesso libero con verifica del possesso di alcuni requisiti curriculari e della personale preparazione.

Programma doppia carriera studente atleta. Oltre alle iniziative a favore degli studenti lavoratori, dal mese di aprile Unife si è dotata del programma chiamato doppia carriera studente atleta, che consente a chi impegnato nello sport ad alto livello di conciliare tempi e modi delle attività didattiche con quelli dell’impegno agonistico. La domanda può essere inoltrata in ogni momento dell’anno, e sarà vagliata da una apposita commissione.