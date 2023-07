L’intelligenza artificiale: "Lavoratori in allerta, a rischio 21mila posti"

Ferrara, 9 luglio 2023 – L’intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle dinamiche produttive anche delle micro e piccole imprese. Se da un lato l’introduzione delle nuove tecnologie e dell’automazione rappresenta una risorsa in termini di competitività, d’altra parte occorre fare attenzione in particolare alla salvaguardia dei posti di lavoro. L’ultimo report elaborato dal centro studi di Confartigianato, guidato da Enrico Quintavalle dimostra che sono 3.721 (pari al 15.5% del totale delle pmi che operano nel settore artigiano) le imprese ad alto rischio di automazione nella nostra provincia. In termini di addetti, il numero di dipendenti esposti a questo rischio sono oltre ventunomila, che corrispondono al 27,2%. Le imprese a basso rischio di automazione sono 7.094 (il 29,6%), mentre gli addetti sono 14.504, pari al 18% del totale. A medio rischio sono invece oltre tredicimila aziende, ossia il 54,9%, per un totale di più di 42 mila addetti. Ma allarghiamo lo sguardo, oltre i confini provinciali.

Sul piano nazionale, il 36,2% degli occupati (nelle Pmi artigiane) registrano un’alta esposizione all’impatto dell’intelligenza artificiale (contro una media europea che si aggira attorno al 40%). In termini numerici, stiamo parlando di quasi 8,4 milioni di occupati. Quelli a più alta esposizione sono circa 1,3 milioni, concentrati per lo più tra Lombardia (32,5%), Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta con il 27%. Ma torniamo sul territorio e analizziamo i riverberi sul piano lavorativo. "Sul mercato del lavoro – commenta Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato – l’introduzione dell’Ia cambierà il contenuto delle posizioni lavorative, mentre si attiverà una consistente domanda di formazione e riqualificazione dei lavoratori le automazioni potranno accelerare fenomeni già in atto rappresentati dal calo di occupazione nel settore manifatturiero e dalla polarizzazione del lavoro". Se è vero che l’intelligenza artificiale sta impattando sui lavoratori è altrettanto vero che anche gli imprenditori dovranno ripensarsi e immaginare nuovi scenari. "I sistemi di intelligenza artificiale – prosegue Cirelli – richiederanno un riequilibrio del portafoglio delle competenze imprenditoriali, un fenomeno più marcato per le piccole imprese nelle quali l’imprenditore accentra su di sé attività caratteristiche di professioni a elevato impatti di Ia".

Dall’intelligenza artificiale all’intelligenza artigiana. "Se l’Ia può fornire un supporto a competenze quali il riconoscimento delle opportunità, le conoscenze economico-finanziarie e la gestione aziendale – scandisce Cirelli – l’intelligenza dell’imprenditore, rimane essenziale per le competenze relative alla visione, alla creatività". Sui rischi dell’Ia, Cirelli è molto chiaro: "Lo sviluppo dei sistemi di Ia – chiude – aumenta i rischi di concentrazioni del mercato. Ed ecco perché occorre prestare molta attenzione: non possiamo permetterci di minacciare 21mila posti di lavoro in un territorio già particolarmente fragile come il nostro".