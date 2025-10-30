Intelligenza artificiale. Proclamati i primi dottori

Nasce all’Università di Ferrara una nuova generazione di esperti in Intelligenza Artificiale e Big Data. Nei giorni scorsi, alle 16.30, nell’aula 1 del polo scientifico tecnologico dell’università di Ferrara, sono stati salutati i primi cinque laureati del Corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale, data science e big data, attivato nell’anno accademico 2023/24 per rispondere alla crescente domanda di competenze avanzate nel mondo digitale e dell’innovazione.

Anna Fabbri, Michele Ghiotti, Francesca Menozzi, Mauro Milella e Michael Tamascelli sono ora dottoresse e dottori magistrali, dopo aver discusso i loro progetti di tesi sviluppati in collaborazione con imprese e centri di ricerca. A introdurre l’evento è stato il professor Fabrizio Riguzzi, coordinatore del corso di studio, seguito dall’intervento della prorettrice vicaria dell’Università di Ferrara professoressa Evelina Lamma. "La proclamazione rappresenta un traguardo significativo – ha affermato Riguzzi –. Le prime dottoresse e i primi dottori in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data hanno concluso brillantemente questo corso, progettato e realizzato tenendo conto delle richieste delle imprese non solo dell’Emilia-Romagna, ma anche nazionali e internazionali".

La proclamazione è stata l’occasione per dare voce alle prime laureate e ai primi laureati del Corso, che hanno condiviso riflessioni sulle opportunità offerte dal piano di studi e le aspettative con cui si affacceranno al mondo del lavoro. Per Mauro, la scelta della magistrale è stata una continuità naturale: "Vengo dalla triennale in informatica, conoscevo già i professori e l’ambiente". Anche Michele ha seguito l’interesse per le materie: "Questa laurea mi ha permesso di esplorare gli argomenti dell’intelligenza artificiale che più mi appassionano". Francesca parla di una curiosità nata già durante il percorso triennale: "il corso è stata l’occasione per approfondire i temi dell’intelligenza artificiale in un ambiente ricco di collaborazione, sia con i docenti che tra compagne e compagni". Per Anna il percorso ha rappresentato un punto d’incontro tra due passioni: "Sono laureata in Matematica e ho la passione per l’informatica, ho scelto questa magistrale perché rappresenta un buon mix tra le mie materie preferite". Michael sottolinea le opportunità offerte dal percorso: "Quello che ho apprezzato di più è la possibilità di conseguire il doppio titolo con la University of West Florida negli Stati Uniti: un’occasione che mi ha aperto la strada verso la ricerca e il dottorato".