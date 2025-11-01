Intelligenza Artificiale. Una rassegna dedicata

Prosegue Ferrara AI Fest, il progetto di Public Engagement dell’Università di Ferrara dedicato alla diffusione della conoscenza sull’intelligenza artificiale, con una rassegna cinematografica che esplora come il cinema abbia raccontato nel tempo l’evoluzione dell’IA e con laboratori didattici dedicati alle scuole. Ferrara AI Fest nasce, infatti, con l’obiettivo di illustrare il ruolo dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea, analizzando le implicazioni sociali, giuridiche ed economiche, offrendo strumenti di comprensione accessibili a un pubblico ampio. L’iniziativa coinvolge i dipartimenti di Matematica e Informatica, Ingegneria, Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie, e Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, con il supporto di Cna Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. Il progetto, che vede coinvolti docenti, esperti, rappresentanti del tessuto economico locale e scuole cittadine, unisce divulgazione scientifica, linguaggi creativi e partecipazione attiva, per avvicinare cittadini, comunità educanti, studentesse e studenti, a una delle trasformazioni più rilevanti del nostro tempo.

"L’Intelligenza Artificiale ha infinite potenzialità, ma ha anche dei limiti – afferma Fabrizio Riguzzi, coordinatore del corso di studio magistrale in Intelligenza artificiale, data science e big data e referente del progetto di Public Engagement –. Questa tecnologia sta diventando sempre più pervasiva in molti ambiti della società odierna. Questo progetto prevede una serie di eventi per conoscerla e comprenderla al meglio e per riflettere sugli impatti positivi e negativi che può avere da un punto di vista sociale, economico e giuridico". La rassegna prevede, per il mese di novembre, tre proiezioni dedicate all’evoluzione dell’immaginario sull’intelligenza artificiale al Cinema Teatro S. Spirito, (via della Resistenza, 7). La visione sarà seguita da un confronto con il pubblico condotto da Fabrizio Riguzzi e Arianna Prevedello, esperta di cinema e animatrice culturale. Si inizia il 4 novembre con il film “Wargames – Giochi di guerra” (1983), di John Badham, proseguendo l’11 novembre con la proiezione di “Ex Machina” (2014), di Alex Garland per terminare il martedì successivo 18 novembre con “I’m your man” (2021), di Maria Schrader.