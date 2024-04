"Intercetteremo i voti dei tanti delusi dall’attuale maggioranza"

Con testimonial d’eccezione il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti e l’assessore del comune di Ferrara Alessandro Balboni (in sostituzione del sindaco della città estense Alan Fabbri, trattenuto da un’indisposizione improvvisa), l’altra sera a Valpagliaro si è svolta l’apertura della campagna elettorale di Tresignana cambia", la lista civica con l’appoggio dei partiti del centrodestra che punta a spodestare la giunta uscente. "E’ stato davvero emozionante – racconta il candidato sindaco Mirko Perelli - Nonostante la temperatura non propriamente estiva, nell’agriturismo Sotto le stelle c’erano più di ottanta persone a incoraggiare il nostro cammino. Un cammino fatto di passione, idee, voglia di lavorare per la gente, tra la gente, con la gente. Un cambiamento che vuole unire non dividere. C’era aria fresca, non solo climatica, ma quella del cambiamento". Mirko Perelli è stato vicesindaco nell’ultima giunta del comune di Tresigallo, prima della fusione con Formignana; al suo fianco, come nei manifesti elettorali, Arrigo Giubelli, capogruppo di minoranza uscente in consiglio comunale. "Questa iniziativa a Valpagliaro non è casuale – afferma Perelli – si è svolta per così dire nella terra di mezzo, al confine tra Tresigallo e Formignana; vuole simbolicamente rappresentare il punto di congiunzione del territorio cui aspiriamo e vogliamo rilanciare". A Valpagliaro c’è stato un primo incontro con gli elettori "e al contempo – riprende Perelli - una chiacchierata con degli amministratori che hanno gestito con successo i loro territori, con i quali in parte ci ispiriamo. C’è la voglia di cambiamento dopo il primo deludente mandato della giunta Perelli". Arrigo Giubelli è deluso: "Ci aspettavamo che i 6,5 milioni dei fondi regionali della fusione fossero investiti per favorire lo sviluppo economico e sociale".

Franco Vanini