Interconnettiamoci con la testa. Insieme diciamo no al bullismo

Diciamo no al bullismo, con questo titolo si apre la nuova puntata del campionato di giornalismo. A mettersi alla prova i giovani cronisti della scuola elementare di Fondoreno, plesso che fa parte dell’istituto comprensivo De Pisis. Andiamo a leggere la loro bella inchiesta su un tema di grande attualità.

Gli alunni della classe 5A di Fondoreno (Ferrara) hanno partecipato all’incontro “INTERconNETtiamoci… ma con la testa” promosso dal Lions Club Ferrara Diamanti nell’ambito di un progetto contro il bullismo a scuola e in rete. Per me il bullismo è una cosa che non andrebbe fatta perchè può farti male sia dentro che fuori. E’ un comportamento inadeguato nei confronti degli altri. Il bullo può insultarti o umiliarti dicendo cose non vere. A volte i bulli fanno a botte, a volte ti prendono in giro sui social. Sono solo alcune delle riflessioni nate dopo aver affrontato un tema di attualità molto sentito: il problema del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo è un grave fenomeno sociale diffuso soprattutto tra i più giovani costituito da un comportamento prepotente nei confronti di chi è più debole. Anche nel mondo virtuale si possono compiere atti violenti (cyberbullismo): le tecnologie possono essere usate in modo improprio per colpire persone indifese, facilitate dall’anonimato. Troppo spesso si assiste ad episodi di violenza fisica, verbale o psicologica o lo si vive in prima persona.

Secondo i bambini, per violenza fisica si intende quando si fa del male a qualcuno picchiandolo. Violenza verbale si ha quando non solo si viene offesi con parolacce ma anche quando si danno soprannomi offensivi o si fanno distinzioni di genere o a seconda del gruppo etnico di appartenenza. La violenza psicologica si può avere quando qualcuno ti ripete tante volte un’offesa e tu inizi a crederci oppure quando vengono diffuse in rete immagini private, a volte anche modificate.

Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.”

Noi bambini della classe 5A della scuola primaria di Fondoreno abbiamo svolto un’indagine sotto la guida delle insegnanti su cosa sia il bullismo, se abbiamo subìto o visto subire atti di bullismo e cosa si può fare per evitarlo e sono giunti alla conclusione che evitare atti di bullismo è possibile. Ci si può difendere in tanti modi: facendo gruppo, non prendendo troppo sul serio le offese, avendo il coraggio di confidarsi o chiedendo aiuto a coetanei e adulti e, non ultimo, informandosi.