Intercultura, oggi la premiazione dei giovani vincitori del concorso

La globalizzazione è entrata nelle case e nelle vite di tutti noi dal punto di vista culturale, sociale, economico, contribuendo a sviluppare una società sempre più complessa e interdipendente. Il 44% del campione intervistato ritiene che la globalizzazione avrà effetti positivi per il nostro Paese. In generale, i vantaggi di vivere in una società sempre più ibrida e multiculturale vengono riconosciuti (65%) soprattutto dai più giovani: il 74% dei 16-24enni ritiene infatti che i benefici del processo supereranno o saranno uguali ai rischi. Il 77% degli italiani ritiene inoltre che è necessario sviluppare competenze interculturali per gestire al meglio le complessità della società moderna. Lo sanno bene i quasi 1.800 studenti che hanno vinto il concorso di ’Intercultura’ e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. I quindici studenti della zona di Ferrara hanno appena terminato una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la formazione con i volontari della loro zona, per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero. Questi ragazzi e ragazze partiranno per una esperienza che può durare dall’intero anno scolastico, sei mesi o quattro settimane estive. I paesi che li accoglieranno: sono Cile, Honduras, Costarica, Galles, Messico, Canada, Olanda, Irlanda, Repubblica del Sud Africa, Giappone, Svezia e Argentina. I quindici studenti e studentesse saranno invitati oggi a partecipare a un altro momento molto emozionante che li vede coinvolti insieme alle proprie famiglie: nella Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara alle ore 17, riceveranno la pergamena attestante la vincita del programma. A presenziare l’evento ci saranno: Elena Paganoni, presidente del Centro Locale Intercultura di Ferrara, rappresentanti del Comune di Ferrara, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, le dottoresse Ludione e Liscio, e rappresentanti delle scuole frequentate dagli studenti. Parteciperanno all’incontro anche i giovani ferraresi da poco rientrati dalla loro esperienza all’estero, come Irene, ritornata in Italia dalla Turchia nel luglio scorso. Andrea Franzoi, Segretario Generale Intercultura: "In un contesto internazionale sempre più complesso e difficile come quello di oggi, Intercultura percepisce come essenziale il proprio intervento nel farsi promotrice dell’educazione alla pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli".