Intermezzi sonori. Presti al Torrione

Stasera alle 21.15 il grande jazz torna al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore 167). Protagonista della serata è l’Alessandro Presti Quintet (composto da Alessandro Presti, tromba, Daniele Tittarelli, sax alto, Alessandro Lanzoni, pianoforte, Gabriele Evangelista, contrabbasso, Enrico Morello, batteria). L’artista presenterà ‘Intermezzo’, il suo secondo progetto discografico. Il disco vuole essere una sorta di sintesi delle sue esperienze, ponendosi l’obiettivo di sottolineare le diverse sfaccettature del suo talento: come solista, come autore e come arrangiatore. Alessandro Presti si sta imponendo all’attenzione degli ambienti jazzistici nazionali e internazionali grazie alla sua innata musicalità e ad un linguaggio peculiare in bilico tra gli stilemi del nuovo jazz newyorchese e la sua natura mediterranea. Dagli esordi negli ambiti bandistici, alla formazione accademica, alle esperienze romane e newyorchesi, alla collaborazione con Roberto Gatto ed Eddie Gomez, alla residenza artistica al Tatum Art di Palermo, dove è direttore della big band residente, il giovane trombettista messinese, perviene ora al secondo disco a suo nome.

‘Intermezzo’ rappresenta una sorta di sintesi delle sue esperienze, ponendone in evidenza oltre alle doti di virtuoso solista, quelle di autore e arrangiatore. Il gruppo, composto da alcuni dei più talentuosi musicisti italiani, interagisce quasi telepaticamente alla ricerca di una perfetta democrazia musicale, attentissima alle dinamiche e forte di una scrittura contrappuntistica, che attinge a piene mani da un’ampia tavolozza timbrica. Un lavoro maturo che gli è valso il riconoscimento di miglior musicista emergente italiano nel Top Jazz di Musica Jazz.