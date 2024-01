Internati nei lager, il ricordo con i familiari

ARGENTA

Nei giorni scorsi a Ferrara nella Sala Estense si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli ex internati militari e civili nei lager nazisti, e a coloro che furono destinati al lavoro coatto durante la Seconda guerra mondiale. In quel contesto il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha ricordato gli argentani Rino Stignani, Pio Penazzi, Ezio Emiliani, Dino dal Pozzo, insieme ai loro familiari. "Li ricordiamo oggi, nella Giornata della memoria contro tutte le vittime dell’olocausto – è il commento del primo cittadino di Argenta - Ricordiamo chi ha sofferto, chi è stato privato di libertà e di futuro. La memoria costruisce rispetto per le storie di costoro, in questo caso dei nostri concittadini, e rispetto per un futuro che costruiamo noi". I deportati in Germania sono purtroppo tantissimi, si parla di seicentomila persone. Quelli ricordati in Sala Estense sono internati militari italiani, ricordati su segnalazione dei familiari o di storici locali. Per altre segnalazioni si invitano le famiglie a rivolgersi alla Prefettura affinché possano avere risposta.