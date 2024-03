International Street food al via. Oltre 30 stand da tutto il mondo: "Con la cucina incontro di culture"

FERRARA

I soprannomi non sono mai casuali. E questa volta, il ’Re dello street food’ è particolarmente azzeccato. Stiamo parlando di Alfredo Orofino, presidente nazionale Airs-Confartigianato che, assieme al Comune, ha organizzato la rassegna di street food – al via oggi pomeriggio fino a domenica in piazza Ariostea – che per la prima volta sbarca nella città estense.

Presidente Orofino, un po’ di storia di questa manifestazione. Come nasce?

"Da lontano. Circa undici anni fa, il comune di Torino mi chiese di organizzare una rassegna di street food in una via periferica. Io avevo un pub, ma mi adoperai per mettere in piedi la kermesse che si rivelò un successo. L’anno successivo, organizzammo una manifestazione analoga ma in centro a Torino. Fu la svolta: 150 mila partecipanti. Un successo assoluto. Da lì siamo partiti e siamo cresciuti sempre più, fino a costituirci in associazione – Aris Confartigianato – dopo la pandemia".

Qual’è l’idea alla base di International Street Food?

"Quella dell’aggregazione. Comunicare e conoscere culture diverse che si incontrano. I nostri stand sono tutti molto selezionati, perché per noi la qualità è fondamentale e la nostra concezione di street food ha a che fare con i valori di tradizione, cultura e cucina artigianale".

Non si entra facilmente nel circuito, insomma.

"No, benché quotidianamente riceva moltissime richieste di adesione ad Airs. Gli stand che proponiamo, sono ’dedicati’. Se, ad esempio, uno dei partecipanti alla nostra manifestazione è specializzato nel pulled pork, deve fare solo quello".

Perché, al di là dell’aggregazione, avete deciso di aprire la rassegna ad altre cucine oltre a quella italiana?

"Di base, la tradizione culinaria italiana nelle sue diverse forme è conosciuta. Difficilmente, invece, si ha l’occasione di gustare altre pietanze tipiche di Paesi diversi e spesso lontani".

Quali sorprese ci riserverà la tre giorni nella città estense sotto questo profilo?

"A Ferrara avremo rappresentate, nei circa 35 stand che animeranno la meravigliosa piazza Ariostea, tantissime cucine. Da quella venezuelana a quella argentina, passando per quella greca. Ci sarà uno stand, ad esempio, dedicato alla preparazione dello smash burger. Fondamentali anche i birrifici, questi di tradizione italiana per esempio. Oppure la birra verde che viene prodotta a Praga. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti".

Senza dimenticare le aziende locali.

"Il coinvolgimento delle realtà locali è fondamentale. Tant’è che ci saranno alcuni stand proprio animati dalle imprese del territorio che offriranno prodotti tipici o loro rivisitazioni. Quella di Ferrara è, ancor prima che inizi, una bella esperienza grazie alla preziosa collaborazione di Confartigianato e della disponibilità assoluta dell’amministrazione comunale".

A che tipologia di pubblico è rivolta questa manifestazione?

"È una manifestazione molto trasversale. Generalmente per pranzo si vedono famiglie con figli, mentre alla sera, sul tardi soprattutto, la kermesse inizia a popolarsi di tantissimi ragazzi".

re. fe.