Internazionale, la città partecipa con ’Seven winters in Tehran’

CENTO

"Anche quest’anno il Comune di Cento parteciperà al Festival internazionale a Ferrara". E’ l’assessore alla cultura Silvia Bidoli ad annunciare l’evento che vede Cento ancora una volta abbinata a questo festival di giornalismo che quest’anno compie 30 anni ed organizzato dalla rivista di informazione Internazionale, dal Comune di Ferrara, da Arci Ferrara e da Associazione IF.

"Domenica alle 20.30 al cinema teatro Don Zucchini sarà proiettato il documentario Seven winters in Tehran di Steffi Niederzoll – prosegue Bidoli - Il documentario affronta la vicenda di Reyhaneh Jabbari: la sua è la storia di tante donne che hanno alzato la testa contro l’assurda misoginia del sistema iraniano, aggravato da un patriarcato secolare e un estremismo religioso irrazionale. Un documentario fortissimo, realizzato con interviste alla famiglia, ai testimoni, registrazioni uscite clandestinamente dall’Iran e immagini di un repertorio di oltre una decade fa, ma che ancora brucia".

Al termine della proiezione la regista, che sarà presente in sala, sarà intervistato da Sergio Fant. Un documentario in persiano, con sottotitoli in italiano, realizzato quest’anno tra Germania e Francia e di 99’.

Riporta a Teheran nel luglio 2007 e parla di Reyhaneh Jabbari, 19 anni, che viene condannata a morte per aver ucciso l’uomo che aveva tentato di violentarla.

Grazie ai video registrati di nascosto dai familiari, alle loro testimonianze e alle lettere scritte da Reyhaneh in carcere, il film ripercorre la sua storia. Una storia che che diventa un simbolo della lotta per i diritti delle donne anche oltre i confini dell’Iran.

l.g.