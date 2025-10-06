Internazionale saluta. A quota 79mila presenze: "Da Gaza allo sciopero, l’attualità corre incontro"

Si conclude con 79mila presenze il festival Internazionale. "È stata un’edizione in cui l’attualità ci è corsa incontro – ha detto Chiara Nielsen, vicedirettrice del settimanale e direttrice del festival – ci siamo ritrovati coinvolti nella mobilitazione per Gaza, poi lo sciopero e la notizia che Hamas ha accettato di liberare gli ostaggi".

La speranza. Filo conduttore la speranza che cresce e si radica anche in un mondo attraversato da guerre, disastri climatici e violazioni dei diritti umani. E proprio sul significato di questa parola si sono interrogati gli ospiti. "La mia speranza è immediata – ha detto Amira Hass, giornalista israeliana che scrive per il quotidiano Haaretz – vorrei che tutti gli sforzi e l’ondata di indignazione per quello che sta accadendo a Gaza facciano cessare il genocidio la prossima settimana". Meron Rapoport, giornalista di Tel Aviv, editorialista di +972 Magazine, ha commentato: "La speranza per me, come israeliano, è non perdere l’umanità". E per lo scrittore palestinese Atef Abu Saif: "La speranza è come l’acqua che dai all’albero della vita, se non lo nutri si secca".

Gaza al centro del festival. Un teatro gremito ha accolto Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sul territorio palestinese occupato. Fila davanti al Comunale per l’incontro fra Amira Hass e la scrittrice libanese Dominique Eddé. Oltre 190 ospiti provenienti da 25 Paesi si sono incontrati e confrontati. Dall’inferno di Haiti, ostaggio delle bande criminali, al Brasile dei Quilombola; dall’Argentina, fra dittatura militare e lotta armata, raccontata da Leila Guerriero, al Messico del Premio Pulitzer Cristina Rivera Garza. Dall’Iran con lo scrittore Mohammad Tolouei al conflitto in Ucraina, con una riflessione sulle ragioni della resistenza del filosofo Volodymyr Yermolenko e un approfondimento sulla situazione politica russa con le voci dei giornalisti Andrei Soldatov e Irina Borogan, co-fondatori del sito Agentura.Ru. Il viaggio di Internazionale è continuato nella Cina con la giornalista Tania Branigan. Ma anche cultura della comicità.

Serena Dandini e Edoardo Ferrario hanno guidato in una full immersion nel mondo della comicità. Tanti gli incontri dedicati all’ambiente. Fra gli altri, quello con lo storico Sunil Amrith, autore del libro La Terra brucia. Di trans-femminismo hanno dialogato Porpora Marcasciano, scrittrice, da 40 anni attivista Lgbtq+ e Lucy Sante, autrice di Io sono lei. Dedicati ai temi del femminismo gli incontri organizzati da Ingenere.it, che hanno visto sul palco tra le altre, Barbara Leda Kenny, esperta di politiche di genere, e Anna Louie Sussman, giornalista statunitense. Ha chiuso il festival il dialogo tra la giornalista, scrittrice, fondatrice del Manifesto, ex parlamentare ed eurodeputata Luciana Castellina e la giornalista, regista e attivista politica canadese-statunitense Astra Taylor sui nuovi autoritarismi, l’espansione delle destre globali e sulla necessità di organizzare nuove forme di resistenza collettiva.