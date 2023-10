Internazionale saluta. Trent’anni di parole, l’assalto dei giovani: "Ci vediamo nel 2024"

Con tutti gli incontri sold out e appuntamento al 4 ottobre del 2024, si conclude la XVII edizione di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune. Con 180 ore di programmazione, 170 ospiti da 25 paesi, 115 incontri e 12 workshop, Internazionale a Ferrara è tornato a riempire le sale e il centro storico con un nuovo format per celebrare il compleanno del magazine, che dal 1993 ogni settimana porta in Italia il meglio della stampa straniera: 30 parole per 30 anni, questo il filo conduttore degli eventi.

In 110 tra staff di produzione, responsabili di spazio, segreterie, studenti delle scuole, si sono impegnati senza sosta durante i tre giorni della manifestazione. "Un festival diverso, un formato nuovo accolto con favore, un lungo percorso attraverso 30 anni di storia ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro – ha detto Chiara Nielsen, vice direttrice di Internazionale e direttrice di Internazionale a Ferrara –. Talk e dialoghi hanno creato una dimensione più intima che ha unito pubblico e ospiti, molti dei quali hanno un rapporto di lunga data con il festival". "L’edizione del trentennale ha confermato la grande affluenza di pubblico, riproponendo occasioni di riflessione su molti temi di rilevanza globale – dice il sindaco Alan Fabbri –. Con Internazionale abbiamo sviluppato una convenzione per proporre al pubblico le mostre, a palazzo dei Diamanti, di Harari e Arrivabene, che questo weekend, anche grazie alle aperture straordinarie, hanno segnato numeri importanti. E siamo felici, in particolare, di aver accolto al Teatro Comunale un gruppo come Kula Shaker, nell’ambito della programmazione di Ferrara Sotto le Stelle. Anche la musica è cultura".

Trenta anni per 30 parole. Un weekend che ha visto arrivare a Ferrara giornalisti, scrittrici e intellettuali da tutto il mondo per raccontare il tempo che viviamo, fuori dai percorsi abituali, confrontandosi sui temi che hanno segnato gli ultimi decenni e che oggi restituiscono un presente inquieto, in cui si rimettono in discussione illusioni e fragili equilibri.

Libri a Internazionale a Ferrara. Tanti gli scrittori che hanno partecipato a Internazionale a Ferrara: Petina Gappah, avvocata specializzata in diritti umani e scrittrice zimbabweana, che ha mostrato l’importanza di scrivere la storia dell’Africa da un punto di vista alternativo; il giornalista e scrittore olandese Frank Westerman, autore di La commedia cosmica (Iperborea), si è confrontato con l’astrofisica e divulgatrice scientifica Edwige Pezzulli, autrice di Oltre Marie (La Plurali editrice), sul fascino per le stelle e su come osservare il cielo porti a rimettere in discussione se stessi.

Le rassegne. Sono tornati gli incontri con la redazione di Internazionale, le rassegne di Internazionale Mondovisioni - con tanti documentari su attualità, diritti umani e informazione, a cura di CineAgenzia in collaborazione con Internazionale - e Mondoascolti - la rassegna di audiodocumentari a cura di Jonathan Zenti. Arrivederci allora al prossimo anno, con la parola scritta e il tempo della riflessione.