Internet, benefici e pericoli. Gli studenti a lezione dai Lions

Nell’elegante sala consiliare, gli studenti delle classi quarte dell’Istituto comprensivo di Portomaggiore ’Federico Bernagozzi’, hanno partecipato a ’Internettiamoci, iniziativa organizzata dal circolo Lions (foto), per affrontare il delicato tema del cyberbullismo. Presenti tra gli altri il presidente del sodalizio lionistico Greta Bruni, il sindaco e vicesindaco, Dario Bernardi e Francesca Molesini. È un’attività di formazione ed informazione nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet, diventata nel tempo una componente irrinunciabile della nostra vita. Sono molti però i pericoli legati all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: da una parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa nostra, tramite la Rete, truffe, violenza ed altre minacce; dall’altro, è facile perdere di vista, durante la navigazione, il mondo reale e lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli tenuti nella vita di tutti i giorni. "Il mondo virtuale può rappresentare un pericolo per qualunque tipo di utente – evidenzia Greta Bruni – Per i ragazzi, essere nativi digitali rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio nell’approccio alle nuove tecnologie, ma molto spesso questo non li protegge dagli enormi rischi. Il nome del service, ’Interconnettiamoci... ma con la testa!’, sintetizza perfettamente gli scopi prefissi: utilizziamo internet, ma conoscendone bene opportunità e pericoli".

f.v.