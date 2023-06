Internet per tutti, Bondeno corre "Con la fibra terzi in Regione, nuova linea per 3.500 famiglie"

Internet per tutti, con la fibra fino a casa e con l’obbiettivo della ‘velocità’, per accedere ai contenuti online da qualunque luogo in mondo rapido. Bondeno sarà il terzo comune dell’Emilia Romagna per estensione della rete. La nuova linea raggiungerà 3.518 abitazioni. La prima fase si è appena conclusa e ha visto sul territorio operatori che sono andati ad ispezionare tutti i civici per mappare ed individuare così, ad esempio, case abbandonate e siti inutilizzati che non hanno bisogno della rete. La seconda fase sta invece iniziando in questi giorni. Le richieste autorizzative sono già partite.

Le linee di fibra che saranno stese infatti, copriranno una lunghezza di 69 chilometri. Utilizzeranno reti esistenti per il 66%, ma per il restante 35% potrà essere coinvolta una strada con uno scavo o utilizzando i tralicci telefonici esistenti. Da qui appunto, la necessità di richiedere e ottenere i permessi. Il progetto è della società Open Fiber, controllata per il 60% dalla Cassa depositi e prestiti. Sta lavorando sul territorio.

In due anni tutto sarà collegato con fibra "to the home" ovvero "fino a casa". "Questo progetto è molto utile per il nostro territorio – spiega il sindaco Simone Saletti – perchè va a coprire aree che un privato non potrebbe coprire. La Open Fiber, avendo grosse partecipazioni pubbliche e progetti finanziati in corso, riesce a colmare una lacuna che per un qualsiasi altro privato sarebbe incolmabile. Arrivando anche nelle frazioni". La centralina sarà collocata nel piazzale del parcheggio accanto alla stadio, più o meno dove un tempo c’era il distributore automatico del latte. Ecco dunque che le prime linee partiranno proprio da via XX Settembre e dal Quartiere del Sole. "Il lavoro sarà effettuato per stralci funzionali – evidenzia Saletti –: ovvero la fibra sarà immediatamente funzionante non appena una zona sarà terminata. Non occorrerà dunque attendere che tutti gli oltre tremila civici vengano coperti per vedere la connessione funzionante. La stessa velocità di connessione sarà quindi garantita in tutto il territorio, senza differenze fra gli abitanti del Capoluogo e quelli delle frazioni". Dal Quartiere del Sole, il servizio arriverà subito dopo nella zona di Santa Bianca e Scortichino, poi Stellata, Ponti Spagna, e Zerbinate. La prima copertura andrà quindi a toccare le zone attualmente più carenti in termini di banda larga.

Claudia Fortini