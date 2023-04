Internet veloce a Mesola entro il 2023. "Un servizio per i cittadini"

"Dopo mille peripezie e altrettanti imprevisti, lo scorso 31 marzo Open Fiber ha terminato i lavori nel comune di Mesola e la sua fibra è ora a disposizione dei cittadini del comune".

Ad annunciarlo è l’assessore Fabio Massarenti (nella foto). E altro elemento positivo è che, rispetto a quanto inizialmente previsto, la velocità massima raggiungibile sarà di ben 2.500 mega, anziché 1.000 mega. A livello pratico, tuttavia, l’opera non è ancora ultimata al 100% sul tutto il comune in quanto Ariano Ferrarese è a tutt’oggi ancora problematico per via di una modifica significativa al progetto iniziale elaborato da Infratel. A conti fatti, la connettività è ora attivabile nelle frazioni di Massenzatica, Monticelli, Mesola e Bosco Mesola. Ariano verrà ultimato presumibilmente entro l’anno corrente.

"Il completamento dell’opera è una vera e propria boccata d’aria fresca sia per i cittadini privati che per le aziende del luogo, che fino ad oggi non hanno praticamente mai potuto godere di una connettività con la ‘C maiuscola’ – commenta Massarenti –. Avevo chiesto di attivare le frazioni fondamentalmente già pronte dal 2020, avendo subodorato che la variazione progettuale di Ariano Ferrarese avrebbe rallentato il tutto. Nonostante i vari dinieghi, fa piacere sapere che alla fine le mie parole siano state ascoltate. I ringraziamenti agli addetti ai lavori, e il taglio del nastro virtuale lo farò quando anche Ariano Ferrarese sarà ultimato. Tuttavia vorrei fare una menzione speciale per l’amministratore delegato di Infratel Marco Bellezza, che si è speso in prima persona per la causa del nostro piccolo comune".

Per effettuare la verifica al proprio civico, ci si può rivolgere al sito di Open Fiber, andando alla sezione ‘Verifica Copertura’. Qui basterà inserire il proprio indirizzo e scegliere il proprio operatore preferito tra le decine disponibili.