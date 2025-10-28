"Internet veloce, lidi penalizzati. Attivi solo 400 degli 800 accessi"

Il mare, il sole, l’ombrellone. E la connessione che non arriva. Il progetto "EmiliaRomagnaWiFi", lanciato con l’obiettivo di portare la banda larga su tutto il litorale regionale entro il 2025, è ancora lontano dal traguardo. A denunciarlo è Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa e membro della segreteria nazionale azzurra, che annuncia una nuova interrogazione alla Giunta regionale, che riguarda una problematica riscontrata anche alle latitudini dei nostri sette Lidi. Ma andiamo con ordine. Secondo i dati citati da Vignali, a settembre risultano attivi appena 408 dei 832 access point previsti lungo la costa, "pari al 49,04 per cento del totale". Un ritardo significativo, che mette in discussione la piena realizzazione di un’iniziativa annunciata come una delle bandiere della strategia "Data Valley Bene Comune", il piano digitale 2020-2025 della Regione Emilia-Romagna. "Il progetto doveva garantire entro quest’anno la copertura completa di spiagge e centri sportivi – spiega Vignali – ma oggi ci troviamo con un servizio incompleto e a macchia di leopardo. È una situazione che penalizza un territorio turistico come il nostro, che ambisce a restare all’avanguardia a livello internazionale." Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla Riviera romagnola e ai lidi ferraresi, dove il turismo balneare continua a rappresentare un motore economico cruciale. E proprio sul litorale estense, secondo il cronoprogramma regionale citato da Vignali, gli ultimi due access point dovrebbero essere installati non prima dell’estate 2026: uno a Lido di Spina e l’altro a Volano. "Un rinvio di almeno un anno rispetto agli obiettivi iniziali", sottolinea il consigliere. Nel frattempo la Regione è già al lavoro sulla nuova Agenda digitale 2025-2029, che – almeno nelle intenzioni – dovrebbe consolidare i risultati raggiunti nel precedente quinquennio. Ma per Vignali "prima di parlare di consolidamento, bisognerebbe completare ciò che manca. La Giunta deve spiegare perché, dopo cinque anni, siamo ancora a metà dell’opera e quali misure intenda adottare per rispettare i nuovi tempi." La denuncia si inserisce in un contesto più ampio, quello del ritardo infrastrutturale che da anni accompagna i progetti di digitalizzazione del territorio. Se nelle città il segnale gratuito di EmiliaRomagnaWiFi è ormai diffuso, lungo la costa la copertura risulta ancora discontinua, soprattutto nei tratti più periferici o naturalistici. "Non si tratta solo di un tema tecnologico – conclude Vignali – ma di competitività e attrattività. Oggi chi sceglie una destinazione turistica si aspetta di poter lavorare da remoto o condividere la propria vacanza online. Restare indietro significa perdere terreno|.

Federico Di Bisceglie