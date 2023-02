Internet veloce per tremila famiglie

Internet veloce. Il comune di Bondeno investe nella fibra. Ci crede. La velocità nella connessione ad internet e la possibilità di accedere ai contenuti online da qualunque luogo è ormai una necessità sempre più urgente in un mondo in rapida trasformazione digitale. A Bondeno è partito in questi giorni il maxi-progetto della società Open Fiber per collegare entro due anni con fibra "to the home" (ovvero "fino a casa") 3518 civici del territorio matildeo. "I lavori, già iniziati con operazioni preliminari di mappatura dei civici, interesseranno la parte del Capoluogo ancora scoperta dalla fibra e pressoché tutte le frazioni di Bondeno – evidenzia il primo cittadino, Simone Saletti –. Stellata, Pilastri, Ospitale, Ponte Rodoni, Scortichino: sono soltanto alcune delle frazioni in cui arriverà massicciamente la nuova connessione. In sostanza – spiega il sindaco –, partendo da una centrale installata a Bondeno e collegata direttamente con Ferrara, si dirameranno tutti i cavi della fibra fino alle frazioni, predisponendo l’allaccio alle abitazioni già in sede di posa dei cavi. La Città di Bondeno è stata riconosciuta come prioritaria dai lavori Open Fiber, dato che ci siamo mossi con celerità nel predisporre gli atti propedeutici all’inizio delle operazioni". La stessa velocità di connessione sarà quindi garantita in tutto il territorio, senza differenze fra gli abitanti del Capoluogo e quelli delle frazioni". La società Open Fiber, detenuta al 60% da Cassa depositi e prestiti e al 40% da Macquarie Asset Management, nasce per creare reti di comunicazione elettronica in fibra ottica ad alta velocità su tutto il territorio nazionale.