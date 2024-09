Interno Verde, porte aperte in 50 giardini A Ferrara si terrà la nona edizione di Interno Verde con 50 giardini aperti il 14 e 15 settembre. Iscrizioni online su www.internoverde.it o all'infopoint in via del Turco 39. Mappa e braccialetto per i partecipanti, libro dei giardini in vendita a 7 euro.