Interventi al Mazzolani con i fondi Pnrr: nuova Centrale operativa

Ad Argenta proseguono i lavori per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) che sorgerà nella sede della Medicina di Gruppo di Argenta, presso l’edificio 19 dell’ospedale “Mazzolani Vandini”. I lavori interessano l’area esterna della struttura situata all’interno dell’ospedale di Argenta per la realizzazione della COT, prevista dal PNRR per un investimento di circa 90mila euro, che intende svolgere una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi per l’integrazione socio-sanitaria.

Si ricorda che il cantiere, come già comunicato, comporta modifiche alla viabilità. Per ragioni di sicurezza infatti, il parcheggio di pertinenza dell’edificio 19 rimarrà interdetto alle automobili fino alla fine dei lavori esterni prevista per metà gennaio. L’area di cantiere è completamente recintata e segnalata da apposita cartellonistica.

In orario di apertura del centro della Medicina di Gruppo è possibile accedere a piedi. Le modifiche alla viabilità, entrate in vigore lo scorso 11 dicembre all’avvio dei lavori nell’area esterna, resteranno appunto in vigore fino a metà gennaio. Successivamente è previsto l’avvio dei lavori interni e il ripristino del montacarichi, il cui utilizzo è

temporaneamente sospeso.

Il percorso è stato condiviso con i medici di medicina generale della Medicina di Gruppo, che hanno provveduto ad avvisare gli assistiti.