Interventi alla chiesa, il progetto esposto alla sala civica

E’ stata indetta la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione della chiesa di Anita da parte della curia di Ravenna; il progetto sarà presentato questa sera in un’assemblea pubblica alle 20.30, nella sala civica "Ca’ Anita", in piazza caduti della Libertà ad Anita, dal sindaco Andrea Baldini (nella foto), rappresentanti dell’amministrazione e il geometra della curia Vincenzo Zibordi. C’è molta attesa in paese, ricordiamo che il recupero del tempio era stato sollecitato da una petizione, che aveva raccolto 400 firme e c’era stata anche un’interpellanza del consigliere regionale Marcella Zappaterra. L’accelerazione decisiva è stato un incontro, nei mesi scorsi tra il sindaco Andrea Baldini con Vincenzo Zibordi e Monsignor Ennio Rossi, rispettivamente capo dell’ufficio tecnico ed economo della Diocesi di Ravenna-Cervia. I lavori di restauro sono finanziati con un contributo della Regione Emilia-Romagna di 895 mila euro nell’ambito degli interventi post-sisma 2012.