Interventi di Manutenzione e Demolizione delle Torri Piezometriche di Massafiscaglia e Migliarino

Le torri piezometriche presenti sul territorio servito da Cadf sono numerose e necessitano di manutenzione, o in alcuni casi di demolizione. I prossimi interventi previsti riguardano le torri di Massafiscaglia, che verrà ripristinata, e la torre di Migliarino, che è attualmente in fase di demolizione. La torre di Massafiscaglia si trova in via Castagnina, nei pressi del centro del paese. A seguito delle analisi di vulnerabilità sismica sulla torre e delle verifiche sullo stato di conservazione della stessa, si è deciso di intervenire sulla struttura procedendo ad effettuare alcuni interventi di rinforzo strutturale che permetteranno di renderla completamente adeguata all’azione sismica. I lavori, iniziati a metà giugno e che si prevede dureranno circa 300 giorni, sono finalizzati alla realizzazione di un comparto completamente rinnovato ed ammodernato. Gli interventi, oggetto di appalto, avranno una spesa di circa 370mila euro. La torre piezometrica di Migliarino, situata in via Travaglio, ha una altezza di circa 23 metri e presenta una geometria circolare con diametro di 11 metri. La torre è stata realizzata a fine anni ’50 ma dismessa oramai da più di 30 anni poiché non più necessaria per il mantenimento delle pressioni in rete sull’abitato. A fronte delle condizioni in cui versa il fabbricato e data la sua inutilità per la rete idropotabile aziendale, Cadf ha deciso di procedere alla demolizione al fine di azzerare eventuali costi di manutenzione sul fabbricato. I lavori, iniziati a metà giugno, si concluderanno entro la metà di agosto ed avranno un costo complessivo di circa 120mia euro.