Interventi di sicurezza sulle strade con i proventi delle contravvenzioni

Verranno investiti in interventi per aumentare la sicurezza delle strade del territorio, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme al codice della strada assegnati al Comune di Copparo. La somma che l’Unione dei Comuni ‘Terre e Fiumi’ (che comprende, oltre a Copparo, Tresignana e Riva del Po) ha destinato alla municipalità copparese ammonta a 166mila euro che saranno così suddivisi: 41.705,84 euro verranno impegnati per l’ammodernamento e il potenziamento della segnaletica stradale, 41.705,84 euro andranno per il potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni, mentre 83.411,70 euro saranno destinati alla manutenzione delle strade del Comune. La ripartizione è stata deliberata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni, con le risorse che sono già state inserite nel Bilancio di previsione 2023-2025 che verrà prossimamente approvato. I fondi saranno trasferiti alla società partecipata Patrimonio Copparo (che si occupa delle opere pubbliche sul territorio) per la parte relativa all’ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale e alla manutenzione delle strade comunali, mentre i 41.705,84 euro previsti per il potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni andranno alla Polizia locale ‘Terre e Fiumi’.

"Il rispetto dei limiti di velocità è un elemento fondamentale per una mobilità sicura – commenta il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni –. Le sanzioni derivanti dalla loro violazione hanno una finalità di tutela e l’impiego dei loro proventi, come stabilito dalla normativa, smentisce il luogo comune dell’Ente che ‘vuole fare cassa’. Le risorse vengono infatti investite sul territorio e per rendere più sicura la viabilità. Per quanto riguarda i fondi destinati alla manutenzione delle strade comunali, si possono definire di entità molto contenuta rispetto all’estensione e alle condizioni della rete viaria, che necessita di continui interventi al manto e alla segnaletica. Per far fronte alle esigenze l’amministrazione ha scelto di investire in questi interventi".