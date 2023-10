"Interventi di "Somma Urgenza" per Ripristinare Frane in Via Bacchelli"

Iniziano lunedì in via Bacchelli, sulle sponde del canale Gramicia, gli interventi per il ripristino delle frane che si sono verificate a seguito delle precipitazioni straordinarie di maggio 2023. Si tratta di interventi realizzati in "somma urgenza" dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara grazie ai fondi – il totale complessivo è di 3300mila euro – previsti dall’ordinanza 6 del commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo. I tecnici del Consorzio precisano che il tratto di via Bacchelli interessato dai lavori misura circa 1.200 metri.