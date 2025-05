"Interventi invasivi. Il mio secco rifiuto"

In piena sintonia sulla necessità di ’piazzare’ i pannelli per la produzione di energia è Roberta Catozzi. "Non posso che essere d’accordo – sottolinea con decisione – sul posizionamento di questi impianti nei terreni agricoli, ma senza eccedere nell’utilizzo degli stessi appezzamenti. I campi sono una risorsa importante per la produzione degli alimenti che noi consumiamo. Il mondo dell’agricoltura non deve essere danneggiato da interventi eccessivamente invasivi, non bisogna sottrarre troppo terreno. Una razionale pianificazione dovrebbe essere definita senza lasciare la scelta libera ad imprenditori e magari danneggiare i nostri agricoltori che si vedrebbero sottrarre ettari di terreno da coltivare. Il tutto andrebbe regolato e discusso in maniera condivisa".