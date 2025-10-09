L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo BolognaDivieto Euro 5Maestra 24 anniMigliori aziende Asili nidoSan Locca day
Acquista il giornale
Cronaca"Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"
9 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. "Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"

"Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"

Argenta, il senatore Balboni: "Pagheranno i pazienti". Per ora non sono previsti contraccolpi nell’attività del Mazzolani Vandini

L’ospedale Mazzolani Vandini ha da anni un accordo di collaborazione con il Rizzoli

L’ospedale Mazzolani Vandini ha da anni un accordo di collaborazione con il Rizzoli

"Se non fosse una sofferenza per tante famiglie ci sarebbe da ridere. Purtroppo è solo la conferma della disastrosa gestione e confusione di idee della Regione Emilia-Romagna in sanità". Con queste parole il senatore Alberto Balboni, presidente Commissione affari Costituzionali del Senato, commenta la notizia della sospensione dal 12 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con la scelta della Regione Emilia-Romagna di interrompe per motivi di bilancio l’attività nell’ospedale-gioiello garantendo unicamente la chirurgia d’emergenza. "Se è accaduto solo con la Prima e Seconda guerra mondiale e con il Covid, ora, dobbiamo aggiungere la evidente mala gestione del Pd – dice Balboni –. E basta con il solito ritornello del Governo cattivo che toglie fondi alla sanità. Sospendere tutta l’attività chirurgica programmata nel periodo che va dal 12 dicembre al 7 gennaio è una follia: primo perché è un grave disagio sociale che colpisce famiglie e pazienti; secondo perché si bloccano attività che con la mobilità attiva da altre regioni e dall’estero portano risorse fresche a quei bilanci che si vorrebbero risanare fermando attività redditizie. Siamo alla tragedia di una Regione politicamente ridicola".

Il caso politico è scottante, ma per ora non dovrebbe essere toccata l’attività chirurgica e di visite già programmata all’Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta, che ha con l’istituto Rizzoli un accordo tuttora in essere da alcuni anni. "È evidente che è in crisi un modello che balbetta e si contraddice – continua Balboni – incapace di governare sul piano clinico l’appropriatezza della prescrizione e sul piano organizzativo l’assistenza primaria con scelte coerenti tra ruolo e costi di medici di medicina generale; medicine di gruppo; guardia medica; Cau. Tutto questo, senza un efficace controllo di gestione finanziario, sia sui servizi acquistati da ospedali, professionisti e privato accreditato, sia sulla gestione dei ticket, che spieghi ai cittadini virtuosi e a noi come sia possibile accumulare 50 milioni di euro che le Aziende Usl dell’Emilia Romagna devono ancora riscuotere. Il controllo di gestione, a questo punto, certamente riguarda anche lo stesso Ior, visto il risultato d’esercizio in perdita di 480.456 euro e vista la molteplicità di linee di finanziamento che accedono al suo bilancio che nel 2024 . Bloccare un’attività chirurgica redditizia è una follia finanziaria e gestionale", conclude Balboni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata