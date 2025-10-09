"Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"

"Se non fosse una sofferenza per tante famiglie ci sarebbe da ridere. Purtroppo è solo la conferma della disastrosa gestione e confusione di idee della Regione Emilia-Romagna in sanità". Con queste parole il senatore Alberto Balboni, presidente Commissione affari Costituzionali del Senato, commenta la notizia della sospensione dal 12 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con la scelta della Regione Emilia-Romagna di interrompe per motivi di bilancio l’attività nell’ospedale-gioiello garantendo unicamente la chirurgia d’emergenza. "Se è accaduto solo con la Prima e Seconda guerra mondiale e con il Covid, ora, dobbiamo aggiungere la evidente mala gestione del Pd – dice Balboni –. E basta con il solito ritornello del Governo cattivo che toglie fondi alla sanità. Sospendere tutta l’attività chirurgica programmata nel periodo che va dal 12 dicembre al 7 gennaio è una follia: primo perché è un grave disagio sociale che colpisce famiglie e pazienti; secondo perché si bloccano attività che con la mobilità attiva da altre regioni e dall’estero portano risorse fresche a quei bilanci che si vorrebbero risanare fermando attività redditizie. Siamo alla tragedia di una Regione politicamente ridicola".

Il caso politico è scottante, ma per ora non dovrebbe essere toccata l’attività chirurgica e di visite già programmata all’Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta, che ha con l’istituto Rizzoli un accordo tuttora in essere da alcuni anni. "È evidente che è in crisi un modello che balbetta e si contraddice – continua Balboni – incapace di governare sul piano clinico l’appropriatezza della prescrizione e sul piano organizzativo l’assistenza primaria con scelte coerenti tra ruolo e costi di medici di medicina generale; medicine di gruppo; guardia medica; Cau. Tutto questo, senza un efficace controllo di gestione finanziario, sia sui servizi acquistati da ospedali, professionisti e privato accreditato, sia sulla gestione dei ticket, che spieghi ai cittadini virtuosi e a noi come sia possibile accumulare 50 milioni di euro che le Aziende Usl dell’Emilia Romagna devono ancora riscuotere. Il controllo di gestione, a questo punto, certamente riguarda anche lo stesso Ior, visto il risultato d’esercizio in perdita di 480.456 euro e vista la molteplicità di linee di finanziamento che accedono al suo bilancio che nel 2024 . Bloccare un’attività chirurgica redditizia è una follia finanziaria e gestionale", conclude Balboni.