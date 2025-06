Intesa Sanpaolo innova e si rinnova: "Condivisione tra colleghi e clienti"

Presentata alla città la rinnovata filiale Intesa Sanpaolo di Corso Porta Reno, nel corso di un’inaugurazione cui hanno preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, anche l’assessore a Bilancio e Turismo Matteo Fornasini e Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa. Un accurato lavoro di ristrutturazione ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca.

La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata, sia per il pubblico. Un grande tavolo in legno con postazione internet banking è a disposizione dei clienti. Intorno, la zona living per i clienti, accoglienti salotti per gli appuntamenti e l’area per le operazioni di cassa sia self assistite che servite.

La storica filiale di Intesa nel centro estense si pone così sempre più al servizio di tutte le tipologie di clientela servite: Retail, Private, Exclusive, Imprese e Agribusiness. "L’obiettivo – così una nota – è farli sentire in un ambiente familiare, integrando le attività tradizionali della banca con i servizi assicurativi e i canali digitali". Presente un’ampia area self, aperta 24 ore.