Intitolare il palasport ad Alberto Coppi

Sull’onda emotiva della morte di Alberto Coppi era nata una proposta spontanea di intitolare il palasport di Portomaggiore "Pala Albert", ottenendo l’assenso dei familiari, del Team Volley che gestisce l’impianto sportivo e dell’amministrazione Bernardi. Il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, ha presentato ufficialmente la proposta: "Chiediamo alla nostra amministrazione di valutare la possibilità di intitolare la palestra del piazzale degli Studenti, impianto da sempre è stato come una seconda casa per il compianto Alberto, all’interno della quale la sua instancabile presenza è stata negli anni una puntuale costante a supporto di atleti e dirigenti, come Pala Albert".