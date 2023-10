"Intitolare il parcheggio delle scuole alla memoria di Norma Cossetto"

Intitolare il parcheggio delle scuole secondarie di primo grado di Portomaggiore, tuttora sprovvisto di intitolazione, a Norma Cossetto, è la proposta del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. Quest’anno cade l’ottantesimo anniversario dal martirio della giovane italiana sequestrata, torturata, violentata e gettata, ancora viva, nella foiba profonda 130 metri di Villa Surani, oggi in territorio della Repubblica di Croazia. A massacrarla furono i partigiani slavi e i loro accoliti italiani. Norma decise di non rinnegare la propria italianità, rispose fieramente di no ai suoi aguzzini comunisti e pagò con la vita questa scelta coraggiosa.

"Quella delle foibe, dobbiamo sottolinearlo, è una grande tragedia europea – afferma il leader della destra portuense – Mentre i veri patrioti ricordano e commemorano, c’è in Italia chi ancora non si arrende all’evidenza dei fatti storici e cerca di sminuire la sofferenza e il dolore di Norma, delle vittime delle foibe e dei 350 mila italiani che furono costretti ad abbandonare le loro case ed essere esuli in patria. Questo giustificazionismo spinge i soliti vandali a distruggere nottetempo le targhe e a imbrattare i muri con scritte deliranti. Noi, invece, senza odio né rancore, democraticamente e pacificamente, vogliamo ricordare e commemorare". "Un fiore che non appassisce" è lo slogan scelto per la quinta edizione della manifestazione patriottica "Una rosa per Norma Cossetto", un evento con il quale si vuole ricordare la nobilissima figura della medaglia d’oro al merito civile che nell’ottobre del 1943 pagò con la vita la sua fede per l’Italia e attraverso la rievocazione del martirio di Norma commemorare anche tutte le donne che subiscono violenza in pace e in guerra.

Franco Vanini