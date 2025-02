Intitolare il ponte al dottor Calogero: consegnata la petizione

C’è il protocollo ufficiale, sulla petizione per aprire una strada alla dedica del ponte, appena ristrutturato, che unisce due province e accumuna le persone ad un uomo meritevole. E’ stata consegnata in Municipio la petizione con oltre venti firme, con la quale i cittadini chiedono al sindaco Simone Saletti, di impegnarsi per trovare la possibilità di intestare il ponte sul Canale Diversivo a Franco Calogero, il medico condotto, che dal 1931 al 1966, nell’ambulatorio della sua casa, proprio accanto al ponte, ha curato con grande dedizione tutti. Un uomo che è rimasto nel cuore di tante persone e che proprio in questi giorni, grazie a questa vicenda legata alla raccolta firme, uscita dal cuore e dalla stima della gente, ha acceso una luce di ricordi che ha portato nonni e genitori, a raccontare a figli e nipoti episodi di una vita da medico condotto, vissuta in una piccola frazione, dedicando ogni attimo agli altri. Senza distinzione tra ricchi e poveri, tra fascisti e partigiani in tempo di guerra, tra braccianti e proprietari terrieri. A consegnare le firme, che ha raccolto in pochi giorni tra i conoscenti, è stata Carla Zucchini, che quando era bambina e ragazza, abitava con la sua famiglia contadina, proprio accanto alla casa del medico. "Dedicava tutto sé stesso al paese – aveva raccontato Carla – curava tutti, ricchi e poveri indistintamente senza chiedere nulla. Abitavamo proprio nel fondo agricolo dietro la villa del dottor Franco Calogero – dice – dove le persone arrivavano a tutte le ore. Ricordo la sua grande umanità verso tutti i suoi pazienti. Per lui non c’erano sabati e domenica, non esistevano giorni di festa e anche la notte partiva per andare a casa di chi aveva bisogno. Non si tirava mai indietro. Non aveva paura di nulla. Il suo lavoro era la sua forza ed era instancabile".

Claudia Fortini