"Intitolare un luogo alla Cossetto"

Intitolare il parcheggio di via Valmolino, di fronte all’ingresso delle nuove scuole primarie di secondo grado, alla memoria di Norma Cossetto, vittima nell’autunno del 1943 della furia anti-italiana in Istria da parte dei partigiani di Tito. Torna alla carica Roberto Badolato, leader di Fratelli d’Italia, su un tema a lui caro. Va soprattutto a suo merito esser riuscito a intitolare alcuni anni fa un’area verde per ricordare le vittime delle foibe, davanti allo stadio. A suo giudizio si può fare di più e Norma Cossetto è stata ingiustamente dimenticata, nonostante si fosse espresso con parole affettuose addirittura il presidente della Repubblica.

A Portomaggiore invece la voce più critica fu quella dell’estrema sinistra, Rifondazione Comunista in particolare. Ora il clima è cambiato e forse per Badolato sarebbe l’occasione giusta per evitare un’ingiusta dimenticanza. "Il Giorno del ricordo quest’anno assume un’importanza particolare. Infatti ricorre l’ottantesimo anniversario dell’inizio delle persecuzioni ai danni dei nostri connazionali che furono massacrati nelle foibe e dal sacrificio di Norma Cossetto, che nell’ottobre 1943 pagò con la vita la sua fede nell’Italia—queste le parole del leader della destra Roberto Badolato nell’approssimarsi della ricorrenza del 10 febbraio - Il ricordo è importante, si fa con le parole, con le manifestazioni, ma anche intitolando luoghi pubblici e diffondendo i tanti libri o i materiali multimediali che raccontano, con la commozione della verità, quello che tragicamente è successo". Nelle vesti di capogruppo di Insieme per Portomaggiore ha presentato istanza al sindaco Dario Bernardi e alla giunta comunale di Portomaggiore. "Torno a sollecitare – scrive - la intitolazione del parcheggio dell’ingresso alle nuove scuole medie su via Valmolino alla memoria di Norma Cossetto, ricordando il sacrificio di questa giovane studentessa istriana sequestrata, violentata e gettata ancora in vita in una foiba nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, insignita nell’anno 2005 dall’allora presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi della medaglia d’oro al merito civile". E ancora: "L’intitolazione di questo spazio a Norma Cossetto confermerebbe l’attenzione e la sensibilità della nostra amministrazione nei confronti dei diritti delle donne e contro tutte le violenze, discriminazioni e sopraffazioni di cui ancora oggi sono purtroppo vittime, dando continuità alle iniziative già intraprese negli anni passati come il posizionamento della "Panchina rossa", "Non una di meno" su piazza Papa Giovanni XXIII avvenuta nel novembre 2020".

Franco Vanini