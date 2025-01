"Intitoliamo un’area a monsignor Guido Marchetti"

Intitolare un’area pubblica nel decennale dalla scomparsa di monsignor Guido Marchetti, è la proposta di Roberto Badolato a nome di "Uniti per Portomaggiore". Don Guido è stato per trent’anni arciprete della chiesa Collegiata, incarico nel quale si era distinto per autorevolezza e spirito paterno, oltre che per la capacità di progettare e guardare avanti. "Durante il suo percorso ecclesiastico – evidenzia il capogruppo – si è preoccupato delle famiglie disagiate, dei giovani e dei bambini, così come degli anziani, come testimonia l’inaugurazione avvenuta nell’ottobre 1991 del Centro terza età, con la partecipazione dell’allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti".

Il leader di Fratelli d’Italia sottolinea che sarebbe una scelta in linea "con quanto accaduto per altre importanti figure del territorio che hanno lasciato un segno indelebile attraverso la loro opera e impegno a favore della collettività". Tra le aree verdi disponibili Badolato propone quella adibita anche a parcheggio dietro il Centro terza età, confinante con via Bottazzi, utilizzata prevalentemente durante il mercato settimanale del venerdì. "Ben si adatterebbe essendo dotata di luci", sottolinea Badolato.

f. v.