Intrighi e congiure in Castello Lucarelli racconta la corte estense

Il Castello estense è protagonista della quinta puntata del podcast ‘Giallo in Castello’, con la voce del maestro del noir Carlo Lucarelli (nella foto). Nella puntata – già disponibile sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast, Amazon Music e iHeartRadio – è ripercorsa la storia della fortezza estense attraverso le vicende storiche, gli intrighi, i fatti più efferati che si sono consumati all’interno delle sue mura. Si tratta di una produzione di Apt Emilia-Romagna che prevede, nel complesso, dieci episodi – partiti ad aprile – da ascoltare ogni settimana, dedicati alle storie misteriose che si sono consumate fra le stanze segrete dei manieri dell’Emilia-Romagna. Nella puntata dedicata a Ferrara Lucarelli racconta congiure e tradimenti per lo più avvenuti all’interno della famiglia d’Este: dalla tragica fine di Ugo, figlio maggiore del marchese Niccolò III d’Este, e Parisina, soprannome della giovane Laura Malatesta, alla spietata rivalità tra Ippolito e Giulio d’Este per la conquista del cuore di Angela Borgia, cugina della celebre Lucrezia.