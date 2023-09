Intrigo a corte, c’è la caccia al tesoro per famiglie

COPPARO

In occasione delle giornate ‘Oh… che bel castello’ promosse dalla Regione Emilia-Romagna, Villa Mensa propone un’attività pensata per le famiglie, calata nella realtà del Rinascimento. Domenica 15 ottobre dalle 15, infatti, sarà con ‘A cena con il cardinale Ippolito: intrigo a corte’. Dopo una breve visita esperienziale all’interno della villa, condotta da un personaggio in costume, appartenente alla corte d’Este, che racconterà qualche aneddoto sulla sua storia, ogni famiglia costituirà una squadra e inizierà una caccia al tesoro animata tra le sale e il giardino del palazzo.

I personaggi della corte estense e della nobiltà ferrarese rinascimentale forniranno indizi, enigmi e quiz, seguendo i quali le squadre arriveranno a svelare un mistero: dovranno scoprire chi ha cercato di sabotare la cena organizzata dal cardinale Ippolito I d’Este per inaugurare la nuova ala del palazzo da lui voluta. Al termine ci sarà un premio per tutti. L’attività, organizzata grazie alla collaborazione di Associazione dei Rioni di Copparo – Rione Furnas, è adatta a bambini dai 6 ai 12 anni (costo 5 euro a persona). Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è possibile contattare il numero 335-303498 (solo chiamate), o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected].

L’appuntamento di Copparo, come detto, rientra nell’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna che prevede aperture di palazzi storici, al cui interno vengono proposte attività e forme di intrattenimento.

Per chi parteciperà, sarà anche l’occasione per visitare e conoscere Villa Mensa, un complesso storico che sorge nelle campagne di Sabbioncello San Vittore, al centro di un importante percorso di valorizzazione, anche a livello turistico, tra visite guidate, eventi e iniziative di ricerca e studio. La manifestazione di domenica 15 sarà un’immersione nel passato e nei tesori culturali del territorio copparese che pitrà far vivere una domenica suggestiva e diversa dalle solite.

Non solo. Il complesso è particolarmente richiesto come set per pellicole cinematografiche e per servizi fotografici, che contribuiscono a farlo conoscere e apprezzare.

Valerio Franzoni